俄羅斯法院缺席逮捕2名烏克蘭人士

中評社北京7月16日電／據央視新聞報導，當地時間7月15日，俄羅斯莫斯科巴斯曼區法院宣布缺席逮捕烏克蘭安全局前局長納利瓦伊琴科和烏克蘭國家安全與國防委員會秘書利特維年科，兩人被控罪名為俄羅斯刑法典第356條所規定的“使用違禁的作戰手段和方法”。



巴斯曼區法院表示，被缺席逮捕的烏克蘭人員在俄羈押期為兩個月，從他們被引渡到俄羅斯境內或在俄羅斯境內被拘捕時起計算。