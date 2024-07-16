上海⇌布達佩斯首條直飛全貨運航線開通

中評社北京7月16日電／據央視新聞報導，北京時間7月16日5時許，“上海—布達佩斯”全貨機首航航班承運89噸貨物自上海浦東國際機場順利起飛，預計飛行12小時後飛抵匈牙利布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場。這是中國首條直飛往返匈牙利的客運航線“上海—布達佩斯”之後，又在兩地之間首次開通了定期貨運航線。



記者從東航物流瞭解到，此次開通的“上海—布達佩斯”全貨運航線，每周計劃執行3班，航程約12個小時，去程航班北京時間05：05從上海浦東起飛，當地時間10：55抵達布達佩斯；回程航班當地時間13：40從布達佩斯起飛，次日北京時間06：50抵達上海浦東。所運載的80%為跨境電商貨物，進口主要以汽車零配件及生鮮食物為主。



今年是中國和匈牙利建交75周年，匈牙利是首個同中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄的歐洲國家，其“向東開放”戰略與“一帶一路”倡議深度對接。當前，中國已經成為匈牙利在歐洲以外的最大貿易夥伴。據中國海關數據統計，2023年中匈兩國雙邊貿易額超過1022億元人民幣，尤其是隨著跨境電商產業的蓬勃發展，兩國航空物流需求快速增長。此條全新貨運航線將進一步促進中匈兩國之間互聯互通和雙邊貿易不斷增長。



