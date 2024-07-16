“十五運”籌辦加速大灣區融合

中評社北京7月16日電／據新華網報導，幾乎每個周末，澳門居民陳先生都要到珠海橫琴網球中心和朋友打上一場網球。



“非常方便，我從澳門開車通過橫琴口岸，半小時就到了網球中心。這裡的場地很好，一早和珠海的球友們打一兩個小時，然後去吃個茶餐廳再返回澳門。”陳先生說。



近年來，粵港澳三地交通基礎設施“硬聯通”和通關便利化的“軟聯通”不斷提速，到內地打個球、跑個馬、看場球，已經成為越來越多港澳居民的生活方式。



而再有不到500天，第十五屆全國運動會將迎來開幕式。對於這場首次在粵港澳三地舉辦的盛會，粵港澳居民都十分期待。



“最近看新聞瞭解到全運會網球比賽就在橫琴網球中心舉行，很期待到時候過來看球。”陳先生說。



今年4月舉行的第十五屆全運會組織委員會成立大會上，十五運會組委會常務副秘書長、國家體育總局競技體育司司長張新表示，全運會的籌辦和舉辦，可以讓三地的規則更加有效銜接，要素更加便利流通，探索“一事三地”“一策三地”“一規三地”在體育方面的改革創新務實舉措，促進人員流、物資流、資金流、信息流高效便捷流動，積極為大灣區一體化進程探索路徑、積累經驗。



這幾個月，粵港澳三地正同心協力推進規則銜接，探索更加便利的出入境措施。



廣東省體育局局長崔劍表示，粵港澳三地已經建立了常態化溝通聯絡機制，同時，為瞭解決個性化問題，三地現在已有四個層級的溝通機制，定期召開會議。