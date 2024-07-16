尹錫悅：韓美同盟已升級至以核為基礎的關係

中評社香港7月16日電／韓聯社報導，韓國總統尹錫悅16日表示，韓美同盟已提升為真正以核為基礎的同盟關係，以應對朝鮮的核威脅，我們將更加有效地應對來自朝鮮的任何核威脅。



尹錫悅當天在首爾龍山總統府主持國務會議時提及他上周訪美期間與美國總統拜登發表的《韓美韓半島核威懾作戰指南》並表述如上。他說，無論是戰時還是平時，美國都將特別部署核資產執行韓半島任務。目前，我們已建立起了能夠敏銳、有效地應對朝方任何形式核威脅的態勢。



尹錫悅還介紹了他在訪美期間參加北約峰會，並與12個國家首腦以及北約秘書長舉行一系列雙邊會談所取得的多項成果。尹錫悅表示，對於德國加入聯合國司令部會員國的決定，我向德國總理舒爾茨表示祝賀和歡迎。



尹錫悅說，我還與北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格商定，將建立情報共用系統，以瞭解在烏克蘭戰場上所使用的朝鮮武器情報。韓國已與北約簽署了適航證互認協議，希望通過此舉進一步推動雙方在航空領域的軍工合作。



尹錫悅還表示，我與荷蘭首相迪克·斯霍夫商定，將去年兩國首腦達成的“韓荷半導體同盟”落地落實。我還與捷克、瑞典、芬蘭、波蘭、挪威、加拿大以及盧森堡領導人就韓企參與核電和高鐵等當地基建項目和加強國防力量項目進行了討論。



尹錫悅表示，韓國將與美國、日本等主要國家在朝俄合作和地區安全問題上展開緊密合作，並指示各相關部門認真制定他與13個國家首腦會晤的後續措施。