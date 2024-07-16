日本抗生素原料藥要“脫中國”

中評社香港7月16日電／為改變日本的抗生素原料幾乎完全依賴中國等海外供應的情況，日本政府和民營企業正在推動國產化。這是因為如果進口中斷，日本民眾將難以接受充分的醫療。日本政府計劃最早在2024年度新設立補貼和購買日本國產品的支援制度。



日經新聞報導，抗生素也被稱為抗菌藥，是殺死細菌及體內寄生蟲或抑制其增殖的藥物。如果沒有抗生素，就無法進行細菌感染症的治療和手術。醫院內的感染風險也會增加。



世界衛生組織（WHO）敦促各國確保充足的抗生素量。抗生素的市場規模估計為400億~500億美元。WHO稱其為“全球公共產品”。



日本國內也生產抗生素的最終產品，但日本國內廠商由於成本不合適逐漸退出了原料物質“原料藥”業務，目前幾乎完全依靠國外供應。



在日本，常用於手術等的“β-內醯胺類”抗生素的原料藥幾乎100%從中國進口。2019年由於中國工廠停產，日本國內抗生素短缺，還出現了手術延期的情況。日本政府2022年根據經濟安全保障推進法，將其列為特定重要物資。



目前，多家製藥企業正在日本國內推進投資原料藥生產設施。日本厚生勞動省決定支援明治控股旗下的Meiji Seika Pharma和鹽野義製藥旗下的Shionogi Pharma領導的兩個項目，共計補貼設備投資約550億日元。



正式供應原料藥將從2025年度後開始，但目前在價格方面很可能無法與大批量且高效生產的中國產品相抗衡。認為不划算的日本製藥企業可能會再次退出這一業務，因此日本厚生勞動省將完善制度以確保國產原料藥能繼續使用。



將探討向原料藥廠商和供應商提供補貼，以及以日本政府購買產品的方式向原料藥廠商支付一定金額的制度等。在日本，抗生素原料藥的進口價格5年內漲至數倍，對穩定供應的需求很高。



各國也在努力確保供應。美國2023年宣佈將充分利用國防生產法，擴大對重要藥品進行國內生產的投資。英國為促進抗生素開發，2024年全面引進了向製藥廠商支付固定報酬的模式。