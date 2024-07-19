中評數據：高鐵動臥首通香港 推動深度融合

圖1 2023年至今香港社交媒體涉高鐵香港段議題的聲量及關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港7月19日/6月15日，由香港西九龍開往北京與上海的首列高鐵動臥正式通車，至今已逾一個月，仍在香港社會持續引發討論與關注。兩列京港、京滬高鐵動臥的行車時間分別為12小時34分及11小時14分，夕發朝達，較原來的京九、滬九城際直通普速列車大大提速提質，標誌著高鐵香港段又邁向嶄新一頁。中評智庫大數據中心經過分析香港社交媒體數據後得出結論：此次全新的高鐵動臥通車，在香港收穫了輿論的廣泛讚好及支持，很多市民對此感到十分興奮，更迫不及待在第一時間親身體驗。多數觀點認為，京港、京滬高鐵動臥線路的開通，進一步便利香港與內地之間的人流、物流往來，加速兩地之間的交流融合，有利於香港融入國家發展大局，並為香港的經濟發展注入新動能。



如圖1所示，自去年年初通關高鐵香港段恢復服務掀起相關討論熱潮後，社交媒體涉高鐵香港段議題的聲量與關注度就一直保持延燒，頻繁因高鐵服務的升級或線路延伸出現小型峰值。至今年6月15日，香港往京滬高鐵動臥首班列車開出時，社交媒體涉該議題的討論更掀起近一年半以來的關注度次高峰值，足見香港輿論場對上月高鐵開通的熱烈反應。其實，早於6月4日，港鐵公布高鐵動臥將直通香港的消息時，社交媒體涉高鐵香港段的討論就已提前掀起一波聲量與關注度峰值，而首班高鐵動臥列車的車票更一早被搶購一空。目前，香港至京滬的高鐵動臥雖已運行逾一個月，但香港市民對高鐵動臥的新鮮感與興奮度仍未消退，社交媒體涉高鐵香港段相關議題的討論繼續發酵。

