外交部：中歐班列為促進中歐經貿注入新動能

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（圖片來源：外交部） 中評社北京7月17日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月16日在例行記者會上應詢表示，今年以來，中歐班列已累計開行1萬列，發送貨物超百萬標箱，為保障產供鏈穩定、促進中歐經貿往來注入新動能。面向未來，中歐班列將繼續互利互通、聯結世界，朝著更高質量、更好效益、更加安全方向發展，賦能世界經濟發展，續寫當代絲路傳奇。



有記者提問，據報導，今年第1萬列中歐班列日前從武漢開出，較去年提前19天破萬列。該趟列車預計十多天後抵達德國，運行時間較普通班列壓縮約30%。發言人對此有何評論？



林劍表示，今年以來，中歐班列已累計開行1萬列，發送貨物超百萬標箱，同比增長11%；西、中、東三條運輸主通道中歐班列開行量同比分別增長13%、20%和5%，南通道中歐班列累計開行量同比增長15倍，為保障產供鏈穩定、促進中歐經貿往來注入新動能。



中歐班列是翻山跨海的“鋼鐵駝隊”，也是滿載發展機遇的“黃金列車”。目前，中歐班列已通達歐洲25個國家224個城市，連接11個亞洲國家100多個城市。一大批國際貿易、供應鏈服務等企業在沿線區域落地生根。德國的杜伊斯堡港吸引了上百家物流企業落戶，增加了2萬多個就業機會。荷蘭的蒂爾堡本土企業因巨大貨運量，國際業務發展壯大，當地員工說“中歐班列為我們插上騰飛的翅膀”。中歐班列還憑借快捷優質、安全穩定的運輸優勢，成為共建“一帶一路”標誌性品牌。如今，中歐班列運送的貨物品類達53大類5萬餘種，全程時刻表中歐班列開行增至每周17列，不僅讓越來越多的“中國好貨”以更快速度、更低運價走出國門，也為八方客商進入中國市場開辟貿易新通道。



中歐班列橫跨亞歐萬里路，惠及沿線千萬家。面向未來，中歐班列將繼續互利互通、聯結世界，朝著更高質量、更好效益、更加安全方向發展，賦能世界經濟發展，續寫當代絲路傳奇。



