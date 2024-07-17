外交部：對中國經濟的未來發展充滿信心

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（圖片來源：外交部） 中評社北京7月17日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月16日在例行記者會上應詢表示，中國經濟底盤牢、韌性強、潛力大、動能足，穩中向好、長期向好的發展態勢沒有變，保持高質量發展的前進勢頭沒有變，堅持高水平對外開放的方向沒有變。我們有決心、有能力、有條件繼續推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。我們對中國經濟的未來發展充滿信心！



有記者提問，昨天，國家統計局發布了中國經濟最新數據，今年上半年中國國內生產總值同比增長5%。有分析認為，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟實現5%的增速難能可貴，將為世界帶來更多機遇。請問發言人對此有何評論？



林劍表示，今年上半年，中國經濟各項宏觀指標總體保持穩中有進態勢：國內生產總值突破60萬億元人民幣，同比增長5%；第二和第三產業分別同比增長5.8%和4.6%，對經濟增長的貢獻率分別達43.6%和52.6%；最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口“三駕馬車”對經濟增長貢獻率分別為60.5%、25.6%和13.9%；貨物進出口總額達21.2萬億元人民幣，規模創歷史同期新高；全國居民人均可支配收入同比實際增長5.3%……看到這些數字，相信大家和我有一樣的感受，那就是上半年中國經濟交出了一份可圈可點的“半年報”成績單，在不穩定不確定性上升的全球經濟中頂住壓力，發揮了“穩定器”和“動力源”的重要作用。



穩扎穩打、量質齊升的“上半場”，為今年中國經濟實現全年發展預期目標奠定了堅實基礎。中國經濟底盤牢、韌性強、潛力大、動能足，穩中向好、長期向好的發展態勢沒有變，保持高質量發展的前進勢頭沒有變，堅持高水平對外開放的方向沒有變。手握“上半場”打下的底子和底氣，加上進一步全面深化改革為推動高質量發展持續注入的強勁動力，我們有決心、有能力、有條件繼續推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。我們對中國經濟的未來發展充滿信心！

