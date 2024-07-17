貿發局簡報會　介紹東盟經貿概況與商機

貿發局簡報會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月17日電（記者 段曉魯）香港貿易發展局昨日下午舉行傳媒簡報會，香港貿發局研究總監范婉兒及經濟師團隊介紹東盟三國，老撾、柬埔寨及越南的最新經貿概況、市場資訊及機遇，探討香港與三地在不同領域上的經貿合作空間。



范婉兒表示，數據表明香港對東盟直接投資的總佔比很大，作為一個城市來講這個佔比是非常可觀的，這是因為香港是一個全球重要投資平台，很多內地的資金都是透過香港投資然後進入東盟，內地投資海外有三分之一是透過香港這個平台的。香港與越南的投資關係緊密，相較於內地，香港在投資越南方面扮演著更重要的角色。雖然對於老撾、柬埔寨的投資內地的佔比較大，但從中亦可以發現香港作為一個投資平台，當中潛在巨大的商機。



范婉兒亦表示，在投資東盟方面不可或缺的是“一帶一路”策略，在2022年內地對於“一帶一路”的投資將近有三分之二是來自東盟，而且這個趨勢越來越大。由此可見，在“一帶一路”策略下東門是極為核心的一部分，香港在這方便能發揮的作用是非常大的。中國如果未來10年保持對東盟投資的逐年增加，在10年後中國內地的投資額將會是6千億美金進入東盟，當中的4千億將會透過香港進行，可以遇見這些金額所給香港帶來的機遇。此外，很多內地及大灣區企業亦認可香港在投資東盟扮演的巨大作用，



范婉兒稱，當兩地之間的貿易來往非常頻繁，這也會帶動雙邊的投資，而進一步的在當地設立總部，就現在來看，已經有600多間東盟的公司在香港設立總部或者分部。香港和東盟的往來向來頻繁，東盟是香港的第二大貿易夥伴，也是全球第五大經濟體，經濟增長動力強勁，發展潛力不容忽視，香港是“一帶一路”的重要節點，又是亞洲區內的國際營商中心，是粵港澳大灣區及東盟的商界拓展業務的理想平台。三個東盟國家的發展各有潛力，值得港商探討和推進更多商貿合作。