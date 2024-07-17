李家超記者會：香港轉型需創新創造應變懂變

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超7月16日上午在政府總部召開記者會，他宣布了2024年《施政報告》公眾諮詢展開。期間，他還就簡約公屋、《施政報告》、國慶活動等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。我宣布二○二四年《施政報告》的公眾諮詢今日展開，聽取大家的意見，為今年十月發表的第三份《施政報告》做好準備。



在過去一年，我們完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，完善地區治理，全面落實“愛國者治港”原則，為維護國家安全建立了保護屏障，為香港的長治久安奠定基礎，迎來發展經濟、改善民生的最佳時機。



現在社會大致安全穩定，政府工作正聚焦三大方面：第一，全力發展經濟，聚焦改善民生；第二，強化自身優勢，發掘新增長點；第三，把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。



一直以來，我和團隊用心聽取大家的意見，以具體措施提升治理水平，增強發展動能，切實排解民生憂難，共同維護和諧穩定。在過程中，我們以不斷創新求變的精神，務實做事，確立了“以結果為目標”的管治文化，秉持著“沒有最好，衹有更好”的工作態度，為市民締造更美好的生活。



我和團隊將會出席超過40場線上線下的諮詢會和兩場地區諮詢會，直接聽取不同人士、專業界別、地區組織和政黨等的意見。我們也會走進社區，親身和市民面對面交流，聽取意見。



過去兩年的經驗告訴我，無論是面對面溝通，或是書面提供意見，大家對香港這個共同家園都懷著深厚感情，對共建更美好香港滿腔熱情。我期望通過今年《施政報告》的不同措施，幫助市民解決日常關注的大小問題。



香港正處於經濟轉型期，需要我們創新、創造、應變、懂變。在這個關鍵時刻，我殷切期待大家共同出謀獻策，共同創造更好的香港。