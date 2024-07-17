李家超7月下旬出訪東盟三國拓商機

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者時表示，本月下旬率領代表團出訪老撾、柬埔寨、越南三個東南亞國家聯盟成員國推銷香港，開拓商機，建立更廣泛的聯繫和網絡，開創發展新領域、新機遇。



李家超表示，上次訪問東盟是在去年七月，訪問了新加坡、印尼和馬來西亞，活動包括與當地領導人見面、和政商界領袖或代表舉行會談、到訪當地大型企業和出席商務餐會等，向他們展示香港的優勢。同時介紹香港對《區域全面經濟夥伴關係協定》可作出的貢獻，爭取東盟國家支持香港儘早加入RCEP。其間與當地達成共33份合作備忘錄和協議，範圍包括商貿、投資、金融、創新科技、物流、學術研究和文化交流等。之後的成果包括引入當地公司成功來香港上市、香港公司參與當地基建研究和提供專業服務等，鞏固了我們和這三個國家的經貿網絡。



李家超亦表示，這次是任內第三次出訪東盟國家，連同先前兩次行程，合共訪問了七個東盟國家。這七個國家佔東盟總人口約七成半。東盟是香港的第二大貿易夥伴，也是世界第五大經濟體，去年的雙邊貨物貿易額達1446億美元，佔香港對外貿易總額接近百分之十三，是龐大經濟潛力的新興市場。香港重視與東盟的合作。



李家超談到，在這次訪問，將會向老撾、柬埔寨和越南政商界介紹香港的最新發展，尤其香港的優勢及可為東盟帶來的機遇、經貿聯繫和廣泛商機。我們亦會繼續爭取他們支持香港加入RCEP，推動區域經濟發展，發揮香港作為“超級連繫人”和“超級增值人”的角色，加深與“一帶一路”沿線國家的協作。這些對香港的發展有很大提振作用。