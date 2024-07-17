香港書展將開幕 “影視文學”為年度主題

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月17日電（記者 盧哲）香港貿易發展局（貿發局）主辦的香港書展今年踏入第34屆，將於7月17日至23日連同“香港運動消閒博覽”及“零食世界”一同在香港會議展覽中心舉行。市民及遊客只需一票在手，便可在匯聚約760家展商的三大夏日盛事，感受文化書香、運動樂趣及零食滋味。據悉，今年書展以“影視文學”為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動，涵蓋各式各樣作家講座、新書推介會，以推廣閱讀文化。



貿發局16日舉行記者會，貿發局副總裁張淑芬介紹，今年有760個展商參與，九成展商提供電子支付。據介紹，今年書展部份項目繼續獲香港特別行政區政府文創產業發展處贊助，當中包括“文藝廊”、“世界文化藝術廊”，及專為業界而設的“國際出版論壇”和首次舉辦的“IP圓桌會議”等。



其中，深受讀者喜愛的“文藝廊”將展出“年度主題推介作家”李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，多位作家更會親臨書展與觀眾交流。此外，“文藝廊”亦設“焦點導演”及“經典改編影視作品”展區：前者雲集王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，藉此向諸位大師致敬。



為帶領讀者從香港閱讀世界，香港書展特設“世界文化藝術廊”（世界文藝廊），除了中國內地、香港及台灣的作品，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等地的展品，以促進文化交流。“世界文藝廊”又呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成由環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，“世界文藝廊”將設互動地圖，以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。