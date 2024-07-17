特朗普－萬斯組合　新搭檔將如何影響大選

7月15日，在美國密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會上，美國國會眾議院共和黨籍議長邁克·約翰遜正式宣布提名特朗普和萬斯為共和黨總統和副總統候選人。（新華社） 中評社北京7月17日電／據新華社消息，美國前總統特朗普15日在共和黨全國代表大會上被正式提名為2024年美國總統選舉共和黨總統候選人。特朗普當天宣布，已選擇俄亥俄州聯邦參議員詹姆斯·萬斯為競選搭檔。



在繼2016年擊敗希拉里·克林頓、2020年敗給現任總統拜登之後，這將是現年78歲的特朗普第三次代表共和黨參加美國總統競選。



特朗普獲正式提名



特朗普右耳包著綳帶，15日出現在大會現場時，共和黨代表們紛紛起立，發出熱烈歡呼。按美國媒體說法，當時是特朗普被正式提名的“數小時後”。



美國國會眾議院共和黨籍議長邁克·約翰遜當天早些時候在大會上宣布，提名特朗普和萬斯為共和黨總統和副總統候選人。



特朗普13日在賓夕法尼亞州巴特勒市舉行的競選集會上遭“未遂刺殺”，右耳受傷。但他按照原計劃於14日抵達威斯康辛州密爾沃基市，參加15日至18日舉行的共和黨全國代表大會。



特朗普15日沒有在大會上發表演講。多家媒體描述稱，特朗普“一反常態地非常克制”，面對情緒熱烈的與會人員，他只是朝大家微笑，並時不時地揮手。預計他將於18日正式接受提名，屆時會發表講話。



多家民調結果顯示，眼下特朗普與拜登的支持率比較接近，不過特朗普在多個“搖擺州”的支持率領先。

