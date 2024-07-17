從中國到肯尼亞：蒙內鐵路上的跨國姻緣

圖中新郎新娘為梁永裕和凱倫。受訪者供圖 中評社北京7月17日電／據新華社報導，由中國企業承建的蒙巴薩至內羅畢標準軌距鐵路——蒙內鐵路於2017年5月正式通車。蒙內鐵路不僅方便了交通出行，還加強了人與人之間的聯繫。在肯尼亞，一對年輕人因蒙內鐵路相知相親、喜結姻緣，在當地傳為一段佳話。



蒙內鐵路建設時期，32歲的中國小夥梁永裕和27歲的肯尼亞姑娘凱倫·恩古基麗（中文名何琳）在同一家公司工作，為蒙內鐵路提供廣告服務。



凱倫曾在中國留學和生活多年，對中國文化並不陌生。在與梁永裕交往的時候，她注意到梁永裕勤奮、友善，待人真誠，“還非常熱愛肯尼亞”。



梁永裕對凱倫也印象深刻，他發現凱倫不僅瞭解中國文化，還說得一口流利的漢語。源於對彼此文化的熱愛、對緣分的珍惜，兩人越走越近。



不過，這樁跨國婚姻也非人人看好。有人把他們婚禮視頻傳到網上，一些評論並不友善；也有人懷疑他們文化背景差異大，可能無法融入彼此生活。



但這些質疑反而讓兩位年輕人更加注意溝通、包容、彼此珍惜。“我的丈夫經常鼓勵我，讓我成為更好的自己。”凱倫說。本職工作之外，她還是一名兼職作家，已出版了兩本書。



在凱倫的幫助下，梁永裕對於肯尼亞的歷史文化有了更全面、深刻的瞭解，已經成為當地華人圈內小有名氣的“肯尼亞通”，許多同胞常常找他咨詢有關肯尼亞的情況。



兩人位於內羅畢的家既有中國元素，也有肯尼亞元素。他們把中國長城的畫作掛在墻上，那是他們都喜歡的中國景點；也會拿印著“Family”（家庭）“Welcome”（歡迎）的當地貼畫裝飾客廳。

