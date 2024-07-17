馬斯克擬每月向特朗普陣營捐款3.5億

圖：馬斯克（左）計劃向特朗普陣營提供大額捐贈。（大公報） 中評社北京7月17日電／據大公報援引《華爾街日報》報導：美媒16日援引知情人士披露，億萬富豪馬斯克計劃每月向一個支持美國前總統特朗普的超級政治行動委員會捐款約4500萬美元（約3.5億港元）。特朗普15日宣布選擇俄亥俄州參議員、前風險投資家萬斯為競選搭檔，包括馬斯克在內的一些矽穀投資者對此表示歡迎。



《華爾街日報》表示，馬斯克將向美國政治行動委員會（America PAC）捐款。該政治行動委員會成立於今年6月，主要致力於在搖擺州進行選民登記，說服選民盡早投票支持特朗普並申請郵寄選票。據報導，民主黨歷來有聲勢浩大的拉票運動，拜登陣營已為在搖擺州動員選民投入大量資金，美國政治行動委員會尋求在這一方面與民主黨抗衡。



根據15日提交的一份文件，美國政治行動委員會截至6月30日共計收到875萬美元捐款。知情人士稱，馬斯克計劃於本月開始捐款，每月將捐出約4500萬美元。馬斯克3月曾表示無意向特朗普或拜登捐款，但近幾個月與特朗普走得越來越近。13日特朗普遇刺後，馬斯克正式表態支持他競選總統。他在社媒平台X稱，萬斯是副總統的“絕佳選擇”，特朗普和萬斯搭檔將贏得“巨大勝利”。