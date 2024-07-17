以色列再襲加沙　援助機構進加沙日益艱難

7月11日，在加沙地帶南部城市汗尤尼斯，一名母親用沙土為女兒擦身。肥皂等清潔用品供應不足給許多巴勒斯坦人的生活帶來不便，一些家庭不得不使用沙土給孩子擦身和清洗餐具等物品。（新華社） 中評社北京7月17日電／據新華社消息，繼13日襲擊加沙地帶南部導致大量人員傷亡後，以色列軍方15日再次襲擊加沙地帶中部和南部。同日，十多家非政府組織警告，人道主義援助機構進入加沙地帶日益艱難，指責以軍阻礙援助物資運入。



援助受阻



樂施會、無國界醫生組織、救助兒童會和挪威難民事務委員會等13家非政府組織15日在聯合聲明中說，“以色列系統性地阻礙援助，並持續襲擊援助行動”，以方僅為115項援助行動中的53項提供協助，不到總數的一半。



聲明譴責以軍對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）實施“圍困戰術”。加沙地帶240萬人口中大多數身處的以方所謂“人道主義區”已經變成“活躍戰區”，“極不安全”。



聲明還譴責以軍近日轟炸多所用作避難場所的聯合國學校。據統計，過去9天，至少6所學校遭到襲擊。“非政府組織繼續面臨以色列持續軍事行動所造成的阻礙。與此同時，最近發生的事情正加劇人道主義災難。”



以軍5月初對加沙地帶南部城市拉法發起地面進攻後，拉法口岸處於關閉狀態，援助物資運送“完全停止”。在加沙東南部凱雷姆沙洛姆口岸，情況同樣不容樂觀。



聲明說，由於安全狀況惡化，數噸“絕對必要”的援助物資滯留在加沙地帶南部口岸。1500多輛裝有藥品、急救箱和基本必需品的人道主義援助卡車滯留埃及城市阿里什。與此同時，加沙地帶北部的援助物資運送也“非常有限”。

