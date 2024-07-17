日本中學生訪華團即將啟程

7月15日，中國駐日本大使吳江浩在2024年日本中學生“中外人文交流小使者展示活動”參展團結團儀式上致辭。（新華網） 中評社北京7月17日電／據新華社消息，2024年日本中學生“中外人文交流小使者展示活動”參展團結團儀式15日在東京舉行。



來自日本全國各地的30名中學生將於20日啟程，前往北京和武漢開啟為期6天的感知中國之旅，開展系列交流活動，為中日兩國青少年心靈相通搭建友誼橋梁。



中國駐日本大使吳江浩在結團儀式上致辭表示，中日友好的根基在民間，未來在青年。通過此次中國之旅，各位青少年不僅可以在北京領略兼具悠久歷史文化和現代生機活力的大都市的魅力，品嘗北京烤鴨等中國美食，還能在武漢通過體驗無人駕駛汽車和智能網聯車等，感受中國日新月異的科技發展成就。此外，大家還將與中國中學生開展系列交流活動，希望大家能以此為契機，多交中國朋友，積極投身到中日友好交流事業中。



“中外人文交流小使者”日本中學生代表島田美聰對中國懷有濃厚的興趣，如今正在努力學習中文。她在發表感言時說：“能去中國感受中文環境，身臨其境地體驗中國文化，機會十分難得。”，相信這次中國之旅會成為她人生中珍貴的體驗，給予她更大的動力去瞭解中國。