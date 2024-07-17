﻿泰國曼谷市中心酒店　6名外國人中毒亡

泰國警方稱曼谷酒店的6名死者疑死於氰化物中毒。圖片來源：央視新聞 中評社北京7月17日電／據大公報報導，綜合法新社、美聯社報導：泰國警方周二表示，首都曼谷市中心一家酒店內發現六具屍體，疑似中毒身亡。當局表示，死者為兩名越南裔美國人和四名越南人。



泰國警察通報說，當地時間下午5點左右，曼谷愛侶灣君悅酒店的工作人員在一間房內發現了他們的屍體。警方在晚上約7點半接獲報案，到場發現3男3女死者。初步調查顯示，這六人死於山埃中毒，有部分人是第一次來到泰國。警方否認了最初有關這六人死於槍擊的報導，稱目前的調查重點是“與有毒物質有關”，他們仍在調查現場和死因。泰國外交部隨後在簡短聲明中表示，死者為兩名越南裔美國人和四名越南人，但未有透露具體身份。



據稱，現場沒有任何打鬥痕跡，該房間的住客本應在周二退房，行李已經打包。住客通過客房服務所叫的食物未被吃掉，但飲料已被喝掉。調查人員表示，屍體被發現時口吐白沫，警方不排除是報復事件或與邪教有關。



泰國總理賽塔下令徹查案件，以防止對民眾及旅遊業造成影響，並在晚上9點抵達現場視察。泰國政府從15日起延長93個國家和地區的遊客、商務人士和短期工作者免簽入境停留時間，單次停留不超過60日，此前為30日。