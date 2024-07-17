7月15日，一台大型垂直起降無人機亮相北京科博會的無人機展區。（圖源：新華社） 中評社北京7月17日電／低空經濟“飛”起來——從北京科博會看未來產業“風向標”



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在第二十六屆中國北京國際科技產業博覽會的無人機展區，一位父親帶著兒子在翼展9.5米的一台大型無人機旁合影。本屆科博會上，要問哪一展區“求合影”的觀眾最多，無人機展區一定榜上有名。



“這裡展出了20家無人機企業研發的29款形態各異、功能不一的無人機。這幾天，從早晨開門到傍晚閉館，人群絡繹不絕，可以感受到無人機的熱度。”北京中關村延慶園投資發展有限公司副總經理趙有旺說。



現實中，“解鎖”更多場景的無人機，正加速飛上天空。7月15日，4張高考錄取通知書“乘坐”無人機，從華南理工大學起飛，經短短30分鐘飛行，抵達廣州市黃埔區某小區，穩穩到達4名考生手上。



配送錄取通知書的是中小型無人機。與大型無人機不同，中小型無人機側重於高效、快速的短途配送場景。



“我們自主研發的這款小型無人機已更新到第四代，可在零下20攝氏度至零下50攝氏度的中雨、中雪、6級風、弱光等環境中穩定飛行，能適應97%以上國內城市的自然環境要求。它能在10分鐘內將2.4公斤重的物品配送給5公里以內的收件人。”美團無人機的工作人員任翰指著展區一台十分袖珍的無人機告訴記者。



這台無人機身板雖小但應用廣泛，適用於人們的吃、穿、用、娛。截至2024年6月底，上海、廣州、深圳等城市的31條航線，都有了這台袖珍無人機的身影。小小的它已累計完成訂單超30萬單，辦公、社區、景區、校園、公園、圖書館等日常場景，均有覆蓋。



這些日常的場景，如何保障無人機飛行安全而不至於墜落傷人？“這台無人機為6軸多旋翼飛機，當一軸失效，飛控可以通過其轉速與指令不一致的程度進入容錯控制狀態，隨即使飛機進入有限可控狀態，然後控制飛機安全降落。”任翰指著無人機6個輕巧的黑色旋翼說。

