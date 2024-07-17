﻿傳承中華文化　校長研修班啟動

第二屆“中華傳統文化校長研修班”昨日啟動。圖片來源：大公報 中評社北京7月17日電／據大公報報導，為進一步支援香港學界推動認識祖國國情及中華傳統文化教育，第二屆香港中小學、幼稚園“中華傳統文化校長研修班”昨日啟動，該研修班於2023年首次舉辦，獲教育界好評，而今年有近70名校長將以線上線下結合形式參加為期3個月、超過60門課程，深入認識中華文化，未來融入教育實踐中，有助推動國民教育。



今年研修班課程包括《和羹之美：文明交流互鑒視域下的中國傳統文化及其特性》、《江蘇思想之光》、《漢字：傳承中華文明的基因》、《勝景金陵：明清民國南京的行旅空間和城市文化》、《走近中華優秀傳統文化》、《詩畫裡的中國》、中華優秀傳統文化課程之《琴棋書畫詩花茶》等。



香港特區政府教育局常任秘書長李美嫦現場致辭表示，教育局會與學校攜手，繼續推進國民教育及愛國主義教育，讓學生從小認識國家歷史文化，以及在現代化發展取得的成就，培養學生國家觀念、民族自豪感和愛國情懷。



儀式後，進行研修班首堂課程《和羹之美：文明交流互鑒視域下的中國傳統文化及其特性》，由南京大學哲學學院教授張亮主講。本屆研修班將於10月23至27日在南京舉行結業典禮及實體交流活動。