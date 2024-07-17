國產首顆全電推通信衛星成功投入運營

圖為亞太6E衛星。（中國航天科技集團供圖）（圖源：新華社） 中評社北京7月17日電／我國國產首顆全電推通信衛星亞太6E衛星成功投入運營



來源：新華社 記者：宋晨



記者從中國航天科技集團獲悉，國產首顆全電推通信衛星——亞太6E衛星15日在香港圓滿通過了衛星在軌技術驗收評審和地面系統最終技術驗收評審，標誌其完成在軌測試，正式投入運營。



亞太6E衛星由中國航天科技集團五院採用東方紅三號E衛星平台研製，是該款平台的首發星。衛星配置25個Ku用戶波束和3個Ka信關站波束，通信容量約30Gbps，在軌壽命15年。



中國航天科技集團專家介紹，亞太6E衛星成功投入運營，對實現衛星平台高承載、低成本，提升我國通信衛星平台國際競爭力，以及實現衛星全自主軌道提升和長期在軌自主工作，提升我國衛星平台智能自主水平，均有重要意義。



亞太6E衛星與獨立推進艙組合體於2023年1月13日在西昌衛星發射中心由長征二號丙運載火箭成功發射升空，火箭由中國航天科技集團一院抓總研製。



在發射成功10天後的2023年1月23日，衛星與組合體分離後，通過其自帶的霍爾、離子兩套電推進系統自主變軌，於2024年6月10日抵達同步軌道並定點於測試軌位。亞太6E衛星是全球首顆從低地球軌道到地球同步軌道全自主實現軌道轉移的通信衛星。