院士退出機制：是約束，更是愛護。圖源：新華社 中評社北京7月17日電／網評：院士退出機制：是約束，更是愛護



來源：光明日報 作者：黎鍶輝（華中科技大學新聞評論研究中心特聘研究員）



近日，兩院院士大會分別審議通過了新修訂的《中國科學院院士章程》和《中國工程院章程》，進一步明確了院士的增選機制和退出機制，引發廣泛關注。



院士制度是國家為激勵科研工作者而設立的一項重要人才制度，是我國科學研究的重要組成部分，是建設社會主義現代化強國的重要制度保證。某種意義上說，院士制度影響著科技發展及其走向，與國家發展和民族利益密切相關。也正因為如此，院士制度的制訂與修改歷來都是公眾非常關心的問題。



幾十年來，我國院士制度在激勵科學創新、培養青年人才、促進學術交流、提升國際競爭力等方面發揮了巨大的作用，但也存在退出機制尚不完善、學術不端偶有發生、院士頭銜有時被利益化等與時代發展不相適應的地方。尤其是“高齡院士退不出”“院士頭銜辭不了”“少數院士不稱職”等情況，一定程度上損害了院士群體的形象、聲譽和威望。對此，包括大多數院士在內的各界人士都希望深化改革，打破院士“終身制”，讓院士稱號回歸學術性、榮譽性。



從黨的十八屆三中全會首次提出“改革院士遴選和管理體制”“實行院士退休和退出制度”，到黨的十九屆五中全會提出深化院士制度改革；從2022年中央全面深化改革委員會第二十七次會議審議通過《關於深化院士制度改革的若干意見》，到此次兩院進一步明確院士的增選機制和退出機制，改革環環相扣、蹄疾步穩、扎實推進，院士制度更趨科學和完善，可進可退之間，彰顯了實事求是的改革精神，體現了對院士群體的關心愛護。



完善院士增選辦法，有助於把更多德才兼備、領袖群倫的科學家推舉出來，擔大任、帶後學、推動學科發展；完善退出機制，院士可申請放棄“院士”稱號，允許院士本人提出辭呈，體現了對院士意願的充分尊重；建立撤銷頭銜和勸退機制，有助於把那些違反科學道德、品行不端者清理出院士隊伍，避免因為個別人的失德失範乃至違法犯罪損害院士群體聲譽；明確院士退休後的權利義務，從制度層面解決了破除“終身制”之後怎麼發揮退休院士作用的問題……修訂後的兩院章程，字里行間浸透著把人民意志轉化為科學制度設計的不懈努力，體現出對院士群體“全周期”的關心關愛，彰顯了發揚優勢、革除積弊、革故鼎新的改革決心。