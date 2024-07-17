中評社北京7月17日電／智能工廠“轉”起來——從北京科博會看未來產業“風向標”

來源：新華社



北京，第二十六屆中國北京國際科技產業博覽會京城機電展區，一進門，一套智能生產線模型正有序轉動，這是一個釀酒智能生產線1：30的微縮模型。



四川，瀘州老窖的智能工廠。高溫的車間內，如今已看不到來回穿梭、揮汗如雨的工人。小小的顯示屏變多了，不同形狀的銀白色機器轉動輪軸，入窖、上甑、攤晾、接酒等生產環節，都被賦予智能“基因”，生產變得更加可控、穩定。



“看，最前端的褐色小方塊是酵池，發酵好的酒糟通過‘小車’轉運到提升機，與濕潤的糧食、稻殼進行均勻攪拌，混合物翻轉至料鬥，經上甑機器人均勻攤鋪在酒甑裡，進入蒸餾環節……”北京京城智通機器人科技有限公司銷售經理劉漢清站在展台前對記者說，制曲、釀造、蒸餾、貯存，智能化生產大大釋放了生產力。



智能化生產線上輪軸轉動，省去了其他生產要素的來回“轉”動。劉漢清介紹，經測算，智能化制酒車間可節省60%土地資源，節水78%，節省天然氣17%，顯著提高了土地使用率，降低了能源消耗。



不僅如此，智能釀造設備還實現了物流的集約化高效率運轉，降低了工人的勞動強度，確保了產品質量的穩定。



智能，讓傳統產業在“轉”型中蝶變。“智能化生產，正在成為釀酒產業由重體力、高耗能、資源消耗型的傳統工業，向以人為本、資源集約、環境友好轉型的推動力。”北京京城機電控股有限責任公司市場營銷主管李雲峰說，智能生產不僅已用於“食”，還應用於“行”。“大家乘坐的高鐵，其關鍵零部件也都在我們的智能化生產線上高效、精準、穩定地生產出來。”