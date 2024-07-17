7月15日，在北京科博會上，企業展出的液體自動精準稱重機器人。（圖源：新華社） 中評社北京7月17日電／科技帶動京津冀區域“共謀增量”——來自2024北京科博會的觀察

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一支靈活的機械臂將樣本瓶送到精密電子秤上，稱出液體重量，這款液體自動精準稱重機器人在近日舉辦的第二十六屆中國北京國際科技產業博覽會（以下簡稱北京科博會）上大受歡迎。



這款機器人不只是能完成稱重工作這麼簡單，它僅展示了“黑燈實驗室”的部分功能。北京戴納實驗科技有限公司副總裁張京軍介紹，在“黑燈實驗室”裡，通過人機交互將樣本信息與條碼綁定，機器人能自動響應、掃碼判斷要做哪些檢測項目，並完成自動擰開樣本瓶蓋、提取樣本進行檢測、將樣本瓶放到回收區等系列操作。整個機器人系統可以部分甚至完全代替人工完成實驗操作。



“實驗室依靠這個機器人系統，每天可檢測近800瓶樣品，約等於49個人每日的工作量，實驗人員可隨時檢測現場數據。”張京軍說，目前公司已有多個項目落地，正同步進行AI實驗室研發，讓這些動手能力強的機器人擁有更聰明的“大腦”。



在北京進行設計研發，在河北保定建立工廠進行生產、加工、組裝、測試，這家企業是京津冀產業鏈協同的縮影。張京軍表示，企業在京津冀區域進行產業鏈布局，充分利用了各地產業優勢，也有利於企業自身發展，未來將持續深耕。

