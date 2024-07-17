二季度全球智能手機市場持續回暖

中評社北京7月17日電／據經濟參考報報導，多家機構公布的數據顯示，2024年第二季度全球智能手機市場繼續顯示出回暖復甦跡象。同時，智能手機市場競爭更加激烈，三星、蘋果全球市場份額有所下降。



國際數據公司（IDC）發布的報告顯示，在經歷了一段時間的波動後，全球智能手機市場展現出積極的復甦跡象。第二季度，全球智能手機出貨量達到2.854億部，較去年同期增長6.5%，連續四個季度出貨量上升。



市場調研機構Counterpoint智能手機月度追蹤報告的初步數據也顯示，2024年第二季度全球智能手機銷量同比增長6%，創三年來最高的同比增長率。



而根據Canalys的數據，2024年第二季度全球智能手機市場連續三個季度增長，出貨量同比增長12%，達2.88億台。



從區域表現看，IDC指出，不同區域市場的恢復速度並不均衡，部分市場仍面臨需求未完全恢復的挑戰。Counterpoint分析稱，2024年第二季度，由於消費者信心和購買活動相比2023年持續改善，歐洲和拉丁美洲市場均取得兩位數的同比增長；在中國，華為的回歸和618購物節的提前開始，確保了市場熱度的持續復甦；新興市場中，尤其是拉丁美洲和亞洲的表現優於成熟市場。



從各大品牌商的排名來看，三星、蘋果和小米分列全球前三。IDC和Counterpoint的數據均顯示，三星、蘋果和小米的全球市場份額分別為約20%、16%和14%。Canalys的統計中，這三大生產商市場份額分別為18%、16%和15%。



值得注意的是，本季度智能手機市場的一大亮點是生成式AI技術的快速滲透。IDC全球追蹤團隊研究總監納比拉·波帕爾表示，智能手機市場正經歷一場技術革新，預計生成式AI智能手機將成為本年度增長最為迅猛的移動創新，其市場份額有望達到19%，出貨量預計突破2.34億部。

