需求激增　算力基礎設施加快落地

中評社北京7月17日電／據經濟參考報報導，近期，一批數字基建項目加快建設落地，其中智算中心成為布局重點，北京、四川、寧夏、河南等多地智算中心開工或投入使用。最新數據顯示，我國算力基礎設施建設達到世界領先水平，智能算力規模占比提升至逾30%。



記者獲悉，下一步，多地多部門將持續優化算力基礎設施布局，加大高性能智能算力供給，完善算力服務，進一步滿足人工智能應用發展需求，加快構建全國一體化算力體系。



7月初，天府智算西南算力中心正式在四川成都投運。據介紹，該中心將以算力支撐成都打造千億級人工智能核心產業，賦能工業製造、自然科學、生物醫學、科研模擬實驗等領域的人工智能創新。



這不是個例。近一個月來，銀川綠色智算中心項目集中開工；北京移動在京建成首個大規模訓推一體智算中心，支撐高複雜度、高計算需求的百億、千億級大模型訓練推理；鄭州人工智能計算中心開工建設，總投資超16億元……以智算中心為代表的數字新基建正加快建設落地。



國家統計局7月15日發布的數據顯示，截至5月底，全國新建5G基站46萬個；規劃具有高性能計算機集群的智算中心達10餘個，智能算力占算力總規模比重超過30%。



“人工智能大模型等應用爆發式發展帶動了智能算力需求激增。”國家信息中心信息化和產業發展部主任單志廣在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，智能計算發展迅速，已經成為我國算力結構中增速最快的類型，其中大模型是智能算力的最大需求方，需求占比近六成。預計到2027年，中國智能算力規模年度復合增長率達33.9%。



隨著智能算力需求增長，多方正積極部署進一步提升智能算力供給能力。工信部相關負責人近日表示，將加強智算引領，優化算力結構。積極推進人工智能計算架構和軟件生態建設，加速突破一批標誌性技術產品和方案，鼓勵各方主體探索智能計算中心建設運營新模式。



此外，多地也紛紛出台專項規劃，明確未來幾年建設目標，並在技術、應用、資金等方面完善支持舉措。例如，江蘇發布省級算力基礎設施發展專項規劃，提出到2030年全省在用總算力超過50EFLOPS（EFLOPS是指每秒百億億次浮點運算次數），智能算力占比超過45%；甘肅提出對算力網絡新型基礎設施在用地、市政配套設施建設、人才引進、資金等方面給予政策支持。

