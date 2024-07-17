全國通用人工智能創新應用大賽啟動

中評社北京7月17日電／據科技日報報導，16日下午，安徽省通用人工智能創新發展大會暨全國通用人工智能創新應用大賽啟動儀式在合肥舉辦。



本次大會以“智能融合 引領未來——構建通用人工智能新時代”為主題，旨在搶抓通用人工智能加速發展歷史機遇，搶占通用人工智能發展制高點，突出“雙招雙引”、場景應用、品牌塑造、宣傳造勢，充分依托AI百人會集聚學界、產業界領域高端人才平台優勢，加速構建安徽省人工智能產業創新發展生態體系。



本次大會現場設置了數字人致辭、2023年大賽視頻回顧與頒獎、2024年大賽啟動、中國科大人工智能學院推介及產學研項目簽約、場景能力路演等環節。大會致力於推動安徽省人工智能產業“四鏈”融合，堅持創新引領、場景驅動、企業主體、應用突破，努力將安徽打造成在全國具有重要影響力的人工智能產業創新發展高地，全力建設成在全國第一方陣的高水平創新型省份和科技強省。



人工智能產業是安徽省委、省政府重點部署的新興產業。近年來，安徽省立足人工智能產業布局，聚焦打造科技創新策源地與新興產業聚集地，以創新求突破、以應用促發展，全省產業發展呈現良好態勢。2023年，安徽省559家人工智能規上企業營收1327.7億元，人工智能產業發展評價位居全國前列。



本次大會由安徽省人工智能產業推進組辦公室（安徽省科學技術廳）、中國計算機學會聯合主辦，中國科大人工智能與數據科學學院、安徽省人工智能協會等單位承辦。