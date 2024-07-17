我國開展北斗規模應用試點城市遴選

中評社北京7月17日電／據科技日報報導，日前，工信部發布《關於開展工業和信息化領域北斗規模應用試點城市遴選的通知》（以下簡稱《通知》），提出圍繞大眾消費、工業製造和融合創新三個領域，結合當地北斗產業基礎、城市發展特點和建設情況，積極開展試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北斗三代有序升級換代。



北斗系統是我國自主建設運營的全球衛星導航系統，具備定位、導航、授時全球服務能力。當前，北斗規模應用已進入市場化、產業化、國際化發展關鍵階段。



“《通知》的出台將進一步加快北斗產業發展，提升其服務能力，促進北斗的規模化應用，特別是在重點領域的應用模式探索。”賽迪顧問智能裝備產業研究中心負責人楊嶺7月16日對科技日報記者表示，北斗規模應用試點工作對推進新型工業化、培育發展新質生產力，促進經濟社會發展意義重大。



《通知》明確圍繞大眾消費、工業製造和融合創新三個領域開展試點工作。其中，在大眾消費領域，提升北斗應用感知度和普及率。試點城市以智能手機、可穿戴設備、平板電腦、共享出行、低空應用無人機等領域為重點，積極引導企業研製和生產北斗產品，持續提高產品供給能力。



在工業製造領域，加速北斗行業應用賦能。試點城市應結合地區特點和建設情況，加快在汽車、船舶、航空器、機器人等重點領域推廣北斗應用。鼓勵依托車聯網、智能網聯相關平台建設，全面擴大重點營運車輛、公共領域車輛、商用車和乘用車北斗搭載比例。鼓勵引導內河、沿海、遠近洋等區域航行的船舶加速裝載北斗。鼓勵加大對航空器領域相關企業扶持，加快開展北斗導航、短報文等適航設備研製攻關和應用等。



在融合創新領域，不斷挖掘“北斗＋”應用新場景。試點城市引導企業開展北斗與5G、高分遙感、慣性導航、高精度視覺、短距互聯、超寬帶（UWB）定位、大數據、雲計算等新技術融合，推動北斗系統在車聯網、物聯網、工業互聯網、人工智能等新興產業領域創新應用，促進北斗應用與智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精準農業等新場景深度融合。

