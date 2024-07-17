6月27日，觀眾在北京大運河博物館觀看“探秘古蜀文明——三星堆與金沙”展覽。圖源：新華社 中評社北京7月17日電／網評：為博物館“延時開放”點贊



來源：新華社 作者：白佳麗



暑期剛至，“一館通古今”的博物館迎來客流高峰。不少博物館選擇在暑期延長開放時間，甚至推出“夜游”項目、打造“24小時博物館”等，拉長服務時間、“對表”百姓需求。



近年來，熱門博物館一票難求，遊客為一睹珍貴館藏大排長龍。尤其到暑假，有的下午場還沒逛完就到閉館時間。“博物館能不能晚點下班”的呼聲，反映出百姓高漲的精神文化需求與優質服務供給能力之間的矛盾。



為破解這一矛盾，一些地方已開始想辦法回應呼聲。比如，陝西歷史博物館、三星堆博物館、湖南博物院等熱門博物館延時開放；中國國家博物館等從去年開始增加預約限額，開辟新的入館通道。



近年來，國家層面一直在倡導公共文化服務場所適當延長開放時間。2021年，文化和旅遊部等三部委就聯合印發《關於推動公共文化服務高質量發展的意見》，提出進一步加強錯時開放、延時開放，鼓勵開展夜間服務。今年7月1日，國家文物局發布《關於做好2024年暑期博物館開放服務工作的通知》，明確重點場館、熱門場館可根據實際情況，通過適當延長開放時間、策劃雲展覽等方式，更大限度滿足觀眾參觀需求。



順應百姓呼聲，落實國家要求，博物館在暑期客流高峰顯然要承受巨大壓力。觀眾在飽覽國家珍貴文物的同時，也應體諒博物館的難處，對博物館工作人員的周到服務和辛勤工作道一聲“辛苦”。