中評社北京7月17日電／聚焦低空數字底座建設 2024數字低空大會即將召開

來源：新華社



由未來移動通信論壇和鵬城實驗室聯合主辦的2024數字低空大會將於8月2日在深圳召開。大會以“築牢數字底座，助推低空發展”為主題，匯聚民用航空領域、無線電領域、ICT領域和低空應用領域的多位知名專家和企業代表，共同探討數字底座如何為低空經濟保駕護航。



低空經濟作為戰略性新興產業和新質生產力的代表，正從空中樓閣變為觸手可及。信息基礎設施的建設對於低空經濟的發展至關重要。隨著技術從探索走向廣泛應用，低空經濟對信息基礎設施提出了諸多挑戰，如何實現飛行的全程監控？如何進行感知與身份識別以防範“低慢小”和“黑飛”？如何實現業務數據的實時回傳？在5G－A乃至未來6G技術為代表的信息通信技術的支持下，這些挑戰將逐步得到解決。



2024年以來，“先進製造＋應用場景＋數字底座＋低空基建”為一體的低空＋多行業融合的產業生態圈正逐步形成。在今年4月舉行的2024全球6G技術大會上，業界普遍認為低空經濟將成為6G最具潛力的殺手鐧應用之一。



基於這一趨勢，未來移動通信論壇於2024年成立了數字低空工作組（DLAWG），提出立足於“通過我國領先的ICT技術鏈帶動和賦能低空經濟發展”這一價值格局。本次大會期間，數字低空工作組（DLAWG）將正式啟動。該工作組旨在通過通信技術、感知技術、信息技術、數據技術和網絡技術的融合，推進低空智能信息基礎設施建設，制定低空經濟相關標準，推動技術創新和產業生態構建。工作組將搭建跨產學研用的技術交流平台，組織試驗和測試，評估先進技術，推動形成行業共識和認證機制。