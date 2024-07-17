落實三次全會部署丨為監督執紀賦能增效

江西省興國縣紀委監委通過基層小微權力“監督一點通”平台，對民生領域信息進行查詢、比對、分析，開展精準監督。圖為該縣紀檢監察幹部收到預警後向群眾核實瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月17日電／落實三次全會部署·年中看進展丨為監督執紀賦能增效

來源：中央紀委國家監委網站



以習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想為指引 落實三次全會部署·年中看進展

江西強化信息化大數據運用

為監督執紀賦能增效



“快看，有異常信息……”日前，江西省豐城市紀委監委工作人員運用大數據監督手段，對低保人員信息進行比對時，收到了一條預警信息。隨後，辦案人員循線查明，橋東鎮某村原黨支部書記徐某為幫助哥哥違規享受相關待遇，明知其不符合申請條件，卻依然審核通過。問題查清後，豐城市紀委監委對相關責任人追責問責。同時，該市紀委監委舉一反三，結合相關專項整治工作，對市民政局、農業農村局、鄉村振興局等相關職能部門和鄉鎮（街道）主要負責人進行集體約談，督促加強動態監管，完善制度機制。



二十屆中央紀委三次全會強調，要深化數據資源開發利用，建設紀檢監察一體化工作平台，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務。江西省紀委監委深入貫徹落實中央紀委三次全會部署，省紀委十五屆四次全會提出要強化信息化大數據運用，全省各級紀檢監察機關聚焦對公權力運行的監督制約，充分利用信息手段，深化大數據應用，積極構建大數據監督格局，通過豐富監督模型和場景應用，有力推動監督治理提質增效。



織密監督網絡，不斷提升監督精準度



今年3月，上饒市紀委監委以大數據監督平台為依托，對公務用車使用、維修加油等情況進行抽查，從中篩選出重點可疑情況，循線查處了廣豐區某單位公職人員朱某某多次違規使用公車的典型問題。

