黨的十八大以來，黨加強對憲法工作的全面領導，豐富和發展了中國特色社會主義憲法理論和憲法實踐，推動我國憲法制度建設和憲法實施取得歷史性成就。圖為浙江省杭州市“五四憲法”歷史資料陳列館憲法宣誓墻。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月17日電／進一步全面深化改革應貫徹的原則之五 深度關注｜堅持在法治軌道上推進改革



來源：中央紀委國家監委網站



7月15日至18日，黨的二十屆三中全會在北京召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。此前，中共中央政治局會議指出，進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗。其中要貫徹的一條原則就是“堅持全面依法治國，在法治軌道上深化改革、推進中國式現代化，做到改革和法治相統一，重大改革於法有據、及時把改革成果上升為法律制度”。



新時代全面依法治國取得了哪些歷史性成就？如何正確認識和把握改革和法治的關係，在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化？記者採訪了中國社會科學院法學研究所副所長李洪雷，中南財經政法大學法學院院長、教授陳柏峰。



全面依法治國是國家治理的一場深刻革命，關係黨執政興國，關係人民幸福安康，關係黨和國家長治久安



記者：如何正確認識並把握改革和法治的關係，做到“改革和法治相統一”？



李洪雷：習近平總書記指出，全面依法治國是國家治理的一場深刻革命，關係黨執政興國，關係人民幸福安康，關係黨和國家長治久安。必須更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家。當前，我們黨面對的改革發展穩定任務之重前所未有、矛盾風險挑戰之多前所未有，依法治國在黨和國家工作全局中的地位更加突出、作用更加重大。必須把黨和國家工作納入法治化軌道，運用法治思維和法治方式統籌社會力量、平衡社會利益、調節社會關係、規範社會行為，依靠法治解決各種社會矛盾和問題，確保我國社會在深刻變革中既生機勃勃又井然有序。



在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化，需要處理好改革和法治的關係。不全面深化改革，發展就缺少動力，社會就沒有活力；不全面依法治國，國家生活和社會生活就不能有序運行，就難以實現社會和諧穩定。改革與法治如鳥之兩翼、車之兩輪，衹有做到在法治下推進改革，在改革中完善法治，才能有效提升國家治理現代化水平。為此，應堅持改革決策和立法決策相統一、相銜接，立法主動適應改革需要，積極發揮引導、推動、規範、保障改革的作用，做到重大改革於法有據，改革與法治同步推進，增強改革的穿透力。在研究改革方案和改革措施時，要同步考慮改革涉及的立法問題，及時提出立