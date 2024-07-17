阿富汗巴格蘭省發生汽車翻車事故

中評社北京7月17日電／據央視新聞報導，當地時間16日，阿富汗巴格蘭省警方報告，當天早晨，該地區發生一起翻車事故，造成17人死亡，34人受傷。



目前，傷者已被安全部隊送往普勒胡姆裡市中心醫院接受治療。