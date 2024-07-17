馬中經貿聯繫為兩國人民帶來實實在在的好處

中評社北京7月17日電／據新華社報導，馬來西亞投資、貿易和工業部長扎夫爾15日表示，馬中經貿聯繫為兩國人民帶來了實實在在的好處。馬來西亞的電子產品、礦產品、棕櫚油、橡膠等產品受到中國歡迎；中國對馬投資刺激了馬基礎設施改善和製造業增長，創造了就業機會，促進了技術轉移。



扎夫爾當天在吉隆坡出席由馬來西亞智庫東南亞社科研究中心主辦的中馬“一帶一路”合作首場故事分享會暨推介儀式。他在致辭中表示，馬來西亞是最早響應共建“一帶一路”倡議的國家之一，這進一步鞏固了馬中經濟夥伴關係，促進了互聯互通和經濟發展。



他說，科技飛速進步，全球挑戰不斷增加，馬中夥伴關係比以往更加重要，希望兩國共同探索數字經濟、綠色技術和人工智能領域前沿技術，不僅推動經濟增長，也為全球福祉做出貢獻。



中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖致辭表示，多年來中馬高質量共建“一帶一路”合作成果豐碩。中馬將以今年建交50周年為契機，深化發展對接，做好共建“一帶一路”倡議同馬來西亞“昌明經濟”框架深入結合，加強經貿投資和基礎設施互聯互通合作；增進人文交流，積極開展文化、教育、旅遊等合作；強化多邊協作，在共同關心的國際地區問題上加強對話協調。



分享會上，三位馬來西亞當地人以親身經歷講述了與中國在經濟、教育等領域的友好故事。分享會還將在馬來西亞其他州舉辦，以慶祝中馬建交50周年。



