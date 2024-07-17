“通過改革，給人民群眾帶來更多獲得感”

2024年4月9日，北京市大興區龐各莊鎮李家巷村政務服務站的工作人員來到大棚內為瓜農辦理社保業務。（圖源：新華社） 中評社北京7月17日電／“通過改革給人民群眾帶來更多獲得感”——新時代民生領域的改革故事

來源：新華社



悠悠萬事，民生為大。



醫療、教育、環境、養老托幼、社會保障、基層治理……既是百姓關切的焦點，也是長期以來民生領域的痛點難點。



“矛盾越大，問題越多，越要攻堅克難、勇往直前。”



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央牢牢把握以人民為中心的價值取向，抓住人民最關心最直接最現實的利益問題推進重點領域改革。



由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化，民生領域每一項改革，都彰顯出以人民為中心推進改革的決心、力度和成效，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。



從病有所醫到學有所教：在老百姓急難愁盼中找准改革的發力點和突破口



多年患糖尿病的福建三明市民朱先生，由於血糖值較高且感覺有點視物模糊，來到三明市中西醫結合醫院內分泌科住院治療。



與以往不同的是，這次除了醫師開具藥物處方外，內分泌科的疾病管理師還出具了一份“健康報告”，對他的身體狀態和生活方式進行了詳細評估，其中包含調節日常飲食、運動、心理、睡眠等生活方式的個性化處方。

