建交50周年推動中馬大宗商品貿易走深走實

中評社北京7月17日電／據人民網7月16日報導，今年是中馬建交50周年。馬來西亞種植及原產業部副部長陳泓縑在接受人民網專訪時表示，馬來西亞是東盟成立後第一個與中國建交的東盟國家，50年來，兩國交往越來越深、越來越廣，中國已連續15年成為馬來西亞最大貿易夥伴。他表示，希望以中馬建交50周年為契機，推動兩國大宗商品貿易走深走實。



6月24日，中國海關總署發布公告，允許符合相關要求的馬來西亞鮮食榴蓮進口。



對此，陳泓縑在接受人民網專訪時透露，李強總理訪馬期間見證了14項合作文件換文，其中一項批准了符合相關要求的馬來西亞鮮食榴蓮輸華。當下，馬來西亞許多榴蓮供應商正緊鑼密鼓工作，預計今年三四季度，中國的消費者就能在市面上買到馬來西亞的鮮食榴蓮。



陳泓縑表示，從最早衹有榴蓮果泥出口中國，到2019年液氮冷凍榴蓮整果出口，再到如今的鮮食榴蓮出口，馬來西亞榴蓮出口中國實現了巨大的飛躍。



陳泓縑此次訪華期間，還出席了7月12日在北京舉行的中國—馬來西亞綠色價值鏈夥伴關係圓桌對話。他在會上表示，棕櫚油貿易是中馬經濟合作的重要領域之一，馬來西亞是世界上最大的棕櫚油生產國之一，而中國是馬來西亞棕櫚油重要市場，兩國棕櫚油貿易合作不僅促進雙邊經濟發展，也為全球供應鏈的穩定和發展作出了積極的貢獻。



陳泓縑在專訪中表示，馬來西亞棕櫚油及相關產品每年對華出口額達100億馬幣（約合155億人民幣）。“我們非常珍惜中國市場。” 陳泓縑表示，過去談到大宗商品貿易，更多還是停留在原材料上，希望藉由中馬建交50周年的新起點，配合中國經濟高質量發展的大方向，聚焦大宗商品附加值，促進兩國大宗商品貿易走深走實。