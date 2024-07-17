曼穀酒店6死更多細節曝光

中評社北京7月17日電／據大公報報導，當地時間16日，曼穀市中心一間酒店發生6人死亡案件。據泰媒報導，6名死者均為越南人，3男3女，其中兩人擁有美國國籍。據泰媒報導指，死者疑死於中毒，警方初步報告顯示，6人被發現時死亡時間超過24小時。

16日晚間，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）及國家警察總署高官來到現場，並舉行了新聞發布會。賽塔表示，現場沒有打鬥、偷搶財物的痕跡，初步判定死因與這六人攝入的物質有關。



到期未退房 清潔人員報案



泰國京都曼穀警察局總指揮提迪（Thiti Saengsawang）表示，在君悅酒店共發現6具遺體，包括3名男性和3名女性，年齡介於37至56歲，他們從7月4日起分批入境泰國。而他們入住君悅酒店的時間也不一致。第一批人13日入住酒店，第二批人14日入住酒店。



提迪指，這批人在酒店7樓入住了四個房間、在酒店5樓入住了1個房間。住客應在15日為7樓的四間房辦理退房，當日下午，這些住客將行李都集中到了5樓的房間，因此推測他們互相認識，但他們並未再離開，酒店表示他們未曾下樓付費結賬。



警方指，清潔人員想進入房間時，發現房間門從內反鎖，於是選擇從旁門進入，於16日約17時發現遺體並報案。