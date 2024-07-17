富權：盧秀燕訪美是“二零二八”起手式？

中評社香港7月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：盧秀燕訪美是“二零二八”起手式？以下為文章內容。



中國國民黨籍的台中市長盧秀燕，昨日在市政會議前召開記者會宣布，她將於七月二十二日到三十一日訪問美國。她表示，這是她上任市長五年半來第一次公務出訪美國，因美國是重要友邦，台中市光是在美國就有十六個姊妹市及兩個友好城市。此次訪美有四大目的，包括拜訪姊妹市增加情誼、探視台中在海外打拚的台商給他們加油打氣、第一線掌握全球尖端科技AI產業的趨勢並行銷台中，以及關心僑民朋友。至於這次訪美，是否有預計會見到誰？她表示，基於禮貌會尊重邀請方的安排，另一面美國正在進行總統大選，會將此次行程單純化，因此不會到美東，也不會公開此行拜訪哪些美方重要人士。



盧秀燕作此宣布後，引發許多議論及揣測。集中到一點，這是她要為挑戰“二零二八”大選的“起手式”。實際上，鑑於美國當局對台灣地區的大選具有較大的影響力，因而要“衝頂”的政治人物，無論是綠藍白橘政治背景，都要跑到美國去“試探水溫”並表達對美國台海政策的態度。因此，被各方都認為最有機會及最有能力代表國民黨參選“二零二八”的盧秀燕，此次美國之行也含有此意。



但時機和地點都似乎是“不靠譜”。其一是盧秀燕此次美國之行都集中在西岸的城市，遠離美國權力核心的東岸尤其是華府，除非是她得到美國國務院的重視，派人專程到西岸對其進行當面“考察”及溝通；其二是美國總統大選即將開打，雖然在槍擊案發生及拜登在辯論中出嗅後，特朗普獲勝的機率大升，但“鹿死誰手”尚未完全明朗，無論是否發生政黨輪替，此時此刻都不是到美國表達心跡及接受“考察”的最佳時機。



但既然選擇距離“二零二八”時間尚早，因而“提前”到美國一趟，以其引發美國國務院的注意，為在二零二六年十二月卸任台中市長前，正式前往華府接受“面試”奠定基礎，並無不妥。反而是在台中市長任內，一直未曾訪美，直到要卸任及“二零二八”大選逼近時，才到華府接受“考察”，可能會被視為“臨急抱佛腳”，及對美國不夠尊重。而且更棘手的事，還有可能會被美國認為盧秀燕對美國的“不統不獨，維持現狀”台海政策，較為傾向於“統”，而對其不利。

