“世界小商品之都”全面深化改革開放觀察

（來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據人民日報報導，一組數據看如今的浙江義烏市：2023年出口額突破5000億元；匯集著26個大類210多萬種商品，關聯著3200萬名工人、210萬家企業；與200多個國家和地區有貿易往來，吸引1.5萬名外商常駐，各類外資主體達8000多家；國際商貿城日均客流量達20萬人次……



改革開放使義烏成為從“買賣全國”到“買賣全球”的世界超市。



2023年9月，習近平總書記在義烏考察時指出：“義烏小商品闖出了大市場、做成了大產業”。“這個地方，既不臨海也不臨邊，怎麼就變成了全世界的一個貿易中心呢？是因為義烏人做到了‘無中生有’‘莫名其妙’。”總書記再次談起“義烏發展經驗”。



針對義烏發展遇到的體制機制障礙，習近平同志在浙江工作時曾生動形象地打過比方：小孩子成長太快，而衣服太小，“得給成長快的孩子換上一件大衣服”。



2005年，義烏國際貿易額首次超過國內貿易額。常駐義烏的外商已有8000多人，境外企業在義烏設立辦事處近600家。然而，義烏作為一個縣級市，政府的管理權限，已經跟不上經濟社會發展速度。



改革開放大潮中，有為政府和有效市場缺一不可。



改革勢在必行。義烏這個“成長快的孩子”開啟了“換大衣服”的進程：2006年11月，浙江省印發《關於開展擴大義烏市經濟社會管理權限改革試點工作的若干意見》，對義烏實行史無前例的擴權。2009年7月，原金華海關義烏辦事處，正式升格為義烏海關，隸屬於杭州海關……



“換上大衣服”的義烏，不斷長高長壯：2011年到2023年，義烏的外貿進出口總額由255.04億元增長至5660.5億元，增長了20多倍。

