﻿上半年2100萬客訪港　過夜占半數

中評社北京7月17日電／據大公報報導，旅發局昨日公布，六月份訪港旅客數字初步錄得313萬人次，按年升14%，今年上半年累計錄得約2100萬訪港旅客，按年升64%。整體訪港旅客中，過夜旅客占50%，平均留港3.2晚。旅客對香港普遍感到滿意，重訪意欲及推薦度均達到94%。旅遊業界人士表示，下半年的暑假、國慶、聖誕是本港傳統旅遊旺季，加上盛事接二連三舉行，有信心今年全年訪港旅客達到4600萬人次的目標。政府需持續加強旅遊體驗元素，鞏固本港在國際上旅遊城市地位。



旅發局數據顯示，六月份訪港旅客初步數字按年升14%，但與五月份的340萬人次比較，減少27萬人次，按月跌約8%，其中六月份內地旅客有約234萬人次，少過五月份的約263萬人次。今年首六個月累積計算，共錄得約2100萬訪港旅客人次，按年增加64%，平均每日旅客量為11.6萬人次。今年首半年計，有約1610萬內地旅客人次訪港，按年多六成；非內地旅客量為500萬人次，按年增長八成。<



重訪意欲及推薦度達94%



旅發局表示，訪港旅客對香港普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年1至5月過夜旅客的訪港滿意度為8.7分，重訪意欲及推薦度均達到94%。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦接受《大公報》訪問時表示，面對全球旅遊環境競爭激烈、人手不足、港元強勁下，對於上半年訪港旅客數字仍錄得2100萬人次的成績是相當滿意，而觀望下半年的旅遊旺季、盛事一浪接一浪下，而近期舉辦的多啦A夢巡回特展亦吸引旅客到訪，對於全年整體旅客數字達至4600萬人次的預估，表示有信心。



對於政府早前表示，國家送贈的一對大熊貓可望於國慶前抵港，崔定邦形容是本港“大型盛事”，料會吸引更多旅客慕名而至。旅遊業界推出“盛事入場門票＋酒店”的套票優惠，可吸引旅客過夜意欲。