日本第七轮核污染水排海结束

（圖源：央視新聞） 中評社北京7月17日電／據央視新聞報導，據日本東京電力公司7月16日發布的消息，福島第一核電站第七輪核污染水排海已於當地時間中午完成。本輪排海自6月28日開始，共計向大海排放了7846噸核污染水。