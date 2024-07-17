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日本第七轮核污染水排海结束
http://www.CRNTT.com   2024-07-17 11:53:34


（圖源：央視新聞）
　　中評社北京7月17日電／據央視新聞報導，據日本東京電力公司7月16日發布的消息，福島第一核電站第七輪核污染水排海已於當地時間中午完成。本輪排海自6月28日開始，共計向大海排放了7846噸核污染水。

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