機管局提供獎金　鼓勵拓新航線

中評社北京7月17日電／據大公報報導，為加快航空業﻿復甦步伐及配合機場三跑發展，香港機場管理局推出獎勵計劃，鼓勵航空公司開通更多航線及增加航班往返香港，每條航線預期每年最多可獲約800萬元獎勵。機管局機場運行副總監方瑞文昨日表示，計劃自6月推出以來，已有5間航空公司增加8條新航線，由香港往來台北、哈爾濱、西寧、峴港及克拉克等。機管局表示，計劃旨在協助航空公司盡快恢復服務，不設金額及名額上限，期望今年底整體客運量可恢復至疫情前水平。



獎勵計劃有兩個方案，其中“新航線方案”為期兩年，鼓勵航空公司推出新航線，按機種載重量，每噸約70元，首年每程可獲1至2萬元獎勵，第二年獎勵減半。



至於“策略航線方案”，為期3年，鼓勵航空公司配合機管局的策略營運航線，例如北美、歐洲、澳紐等長途線航班；獎金與新航線獎勵計劃相同，但額度為首年100%、次年75%、第三年50%。獎勵計劃亦適用於所有貨物均為東莞空港中心的新增貨運航班。



獎勵計劃以2023年為基數，適用於客運及貨運航班，所有在香港國際機場營運的航空公司，新辦或復辦航線高於基數、連續營辦至少20周，即可獲獎勵。機管局預計，若相關航線“飛得密”，每日一班，每年可獲700萬至800萬元獎勵。計劃自6月推出至今，已有5間航空公司共8條航線初步符合獎勵資格。