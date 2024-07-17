中評社北京7月17日電／網評：特朗普選擇萬斯等於抄了民主黨後路



來源：大公報 作者：周德武



當地時間7月15日晚9點許，特朗普帶著槍傷、耳朵包著紗布來到美國著名的搖擺州威斯康星州密爾沃基市參加共和黨全國代表大會，這是他死里逃生後的第一次正式亮相。



至於這次大會內容，並沒有什麼神秘，各路頭面人物輪流上台發言，不用聽就知道他們說些什麼，特朗普對別人的讚美之辭也是頻頻點頭，也很享受主持人對他身份的介紹：“歡迎美國下一任總統特朗普登場”。這次大會的唯一懸念是特朗普宣布競選搭檔，這個謎團終於在北京時間昨日凌晨揭開，下月初就年滿40的萬斯就此成為大會的焦點人物。



萬斯納入特朗普的視野已有一段時間，且一直居於候選名單的前三位。萬斯出生於美國“鐵銹地帶”的俄亥俄州，母親是一名護士，她憑著職業的便利，輕易截取了給病人的“止痛片”，從此吸毒上癮。他的母親在三段婚姻中痛苦掙扎，為此萬斯也是居無定所。他和許多美國窮小子一樣，高中畢業以後就去從軍，奔赴伊拉克戰場，退役之後來到俄亥俄州立大學完成學業，之後轉到耶魯法學院讀研究生。萬斯在耶魯法學院學習的時候，“耶魯虎媽”蔡美兒是他的導師，正是在這位華裔教授的鼓勵下，他才敢於“家醜外揚”，2016年《鄉下人的悲歌》一經出版就登上《紐約時報》暢銷書榜第一名，萬斯也因此一舉成名。此時正是特朗普主義橫空出世的時候，人們百思不得其解這種現象，於是《鄉下人的悲歌》成為最好的詮釋，人們對美國中西部“紅脖子”的認識多了一份泥土味，對美國社會的撕裂充滿了憂慮。



萬斯的軍人背景以及與印度裔妻子烏莎組成小家庭，讓拜登的搭檔哈里斯頓時失色不少；多年來拜登多次指責特朗普不尊重軍人，選擇萬斯則起到一箭多鵰的作用。美國輿論認為，搖擺州是特朗普能否贏得2024年大選的關鍵，雖然目前民調顯示特朗普在這些戰場州領先於拜登，但並非板上釘釘，而這次選擇萬斯作為搭檔，將會為特朗普的勝選加上一道保險。俄亥俄州與賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州一樣，屬於美國中西部的“鐵銹地帶”，萬斯成長於此，來自底層家庭，是工人階級的典型代表，他對那裡的情況瞭如指掌，與那裡的選民有著強大的共情能力，在情感世界中很容易產生強烈的共鳴。



萬斯之所以能夠從一打候選人名單中脫穎而出，這與他得到特朗普核心圈層的大力舉薦不無關係。例如史蒂夫.班農、前福克斯新聞主持人塔克.卡爾森、前美國貿易代表萊特希澤等人，特朗普的兒子小特朗普這幾年更與萬斯結下了深厚友誼，自然不遺餘力向其父親推薦，認為萬斯是MAGA運動的領軍人物。前美國貿易代表萊特希澤認為，選擇萬斯將至少影響美國未來20年。