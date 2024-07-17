中評社北京7月17日電／網評：規劃靠願景 踐行憑識見



來源：大公報 作者：林筱魯（立法會議員）



國家經歷了40多年改革開放的經驗累積，創造了人類經濟發展史上的奇跡。就連美國國家安全顧問沙利文，看著我國的發展進程，也不得不慨嘆，新自由主義經濟政策，已經不合時宜。香港是自由港，過去奉行自由主義，推行積極不干預政策。但面對百年變局，要轉型配合時，因“認知”不足，未能打破原有格局，往往顯得力不從心、事倍功半。



借鑒各地經驗提升自身優勢



二十世紀70年代末，國家改革開放。深圳緊鄰香港、珠海靠近澳門、汕頭和廈門分別是粵東和閩南的門戶，這些位置有利於利用港澳台資金、技術與市場，啟動外向型經濟，四個經濟特區迎運而生。四個經濟特區產業發展軌跡，堪稱國家改革開放的生動縮影、現代化進程的編年史、“新質生產力”的上佳注腳。



要掌握香港如何以“一國兩制”之利，持續鞏固提升自身優勢，貢獻國家，四個經濟特區的經驗，有重要參考借鑒價值。



深圳得益於市政府政策，成為了勞動密集型產業的聚集地。輕工業曾在此落地生根，然而深圳的發展遠未止步於簡單的製造與加工。進入21世紀，深圳積極布局高新技術產業，構建創新生態系統，主動調整產業結構，由勞動密集轉向資本、技術密集。



深圳灣畔的深圳國家高新區、南山智園，匯聚了千計的初創公司和科研機構。政策支持、風險投資、人才集聚，構築了一個鼓勵嘗試、寬容失敗的平台，讓深圳成為了人工智能、金融科技、物聯網等前沿技術的搖籃。華為從電話交換機代理商，到如今引領全球移動通信技術；深圳誕生並壯大的騰訊，徹底改變人們溝通方式，其手游、雲計算、金融科技，推動了數字娛樂和數字經濟發展。深圳的生物技術和新能源產業同樣不容小覷。