中評社北京7月17日電／網評：把握“雙向機會”開創香港新未來



來源：大公報 作者：胡劍江（全国政协委员、香港经济民生联盟监事委员会副主席）



全球矚目的中共二十屆三中全會在北京召開，這是世界觀察新時代中國推動高質量發展和高水平開放的重要窗口。香港的發展與國家緊密相連，回顧國家改革開放40多年來，香港扮演了重要角色，亦發揮了獨特的作用。在國家發展的新征程上，香港要充分發揮市場化、法治化、國際化的三大優勢，不斷鞏固和提升香港的獨特優勢，積極配合國家全面深化改革，發揮作為聯結內外的重要橋梁作用，方能在推動中國式現代化建設中實現新飛躍。正如行政長官李家超所言，“把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車”。



主動對接國家戰略部署



中國通過全面深化改革，推進國家治理體系現代化，加快構建新發展格局，展現了“國家發展、技術革命和產業轉型的獨特模式”，使中國經濟發展更加強勁、更有韌性，促進了地區和世界的包容性增長和可持續發展。改革開放決定當代中國命運，是實現中華民族偉大復興的必由之路。十多年來，我國經濟實力實現歷史性躍升，二十屆三中全會將進一步全面深化改革、為國家發展注入源源不絕的動力，亦為香港帶來重大的機遇。



在國家開放和改革的歷史進程上，香港既是參與者和貢獻者，更是受益者。“中國式現代化”理論體系的推進和實踐，為進一步推進改革開放奠定了堅實基礎。香港借力14億人口的龐大市場，可以在內地經濟體制的改革之中，提供自身經驗，實現有效的技術銜接和人才流動，使得自身追求的繁榮穩定道路與國家的現代化之路，分享改革的紅利。因此香港各界要通過高度關注這次大會，瞭解國家的戰略部署，更要充分發揮香港的獨特作用，緊抓新的發展機遇，貢獻自身力量。



回顧以往幾屆三中全會，都是改革力度空前，開放成績顯著。十八屆三中全會提出了全面深化改革，以及使市場在資源配置中起決定性作用；十九屆三中全會則聚焦機構改革。十多年來，國內生產總值突破120萬億元，經濟總量占世界經濟的比重超過18%，穩居世界第二位。中國全球創新指數排名第十二位，進入創新型國家行列。2013年以來我國新增減稅降費及退稅緩稅緩費累計超過15萬億元；數十項改革方案接連實施，構建起生態文明制度體系的“四樑八柱”，我國更成為全球能耗強度降低最快的國家之一。二十屆三中全會聚焦中國的發展問題，破解各種制度上、發展上的制約，進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。