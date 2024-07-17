中評社北京7月17日電／網評：三中全會為中國發展注入澎湃動力



來源：大公報 作者：宇文（智庫學者）



7月15日至18日，中共二十屆三中全會在北京召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。



中國式現代化是宏大命題。中國不僅是引領全球經濟的最強動力，也是世界和平穩定的壓艙石。按照中央的重大戰略安排，從2020到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。這不僅明確了中國全面建成社會主義現代化強國的時間表、路線圖，也展示了中國式現代化的華麗篇章。



中國式現代化不僅為世界提供了現代化新模式，也為全球貢獻了現代化的中國方案。從改革開放的歷史經驗、開拓創新的中國精神、行穩致遠的砥礪精神，到一棒接著一棒的政策接力及體制機制優勢，二十屆三中全會將為全面深化改革提供更強政策助力，在讓改革紅利覆蓋面更廣的同時，聚焦重點區域突出改革重點，突出發展新質生產力。



改革的第一要務是發展，這是中國40多年改革開放的重要經驗。發展新質生產力成為推進中國式現代化的關鍵抓手。一方面，解放和發展生產力是社會主義的本質要求和根本任務，發展新質生產力就成為二十屆三中全會聚焦的主要命題。另一方面，發展新質生產力既是貫徹新發展理念、推動高質量發展的應有之義，也是全面增強經濟實力、科技實力、綜合國力和國際影響力的現實選擇。更重要的是，發展新質生產力更是把握新一代科技革命脈搏，提升中國在人工智能、綠色能源等尖端產業領域競爭力的關鍵，也為中國式現代化奠定雄厚的物質基礎。



改革賦能新質生產力發展



值得一提的是，中國在全球率先提出新質生產力理念，而且已經在新質生產力產供鏈配置和全球市場布局方面獲得了先機。除了新能源汽車、鋰電池、光伏電池組件等體現新質生產力的“新三樣”等持續保持產銷兩旺，人工智能領域的發展也頗有亮點。7月3日，世界知識產權組織發布《生成式人工智能專利態勢報告》。報告顯示，2014年至2023年，中國生成式人工智能專利申請量超3.8萬件，居世界第一，是第二名美國的六倍。在人工智能產值方面，中國僅次於美國居全球第二。