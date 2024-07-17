中評社北京7月17日電／網評：板面改名能否成為地方經濟新增長點



來源：光明網 作者：光明網評論員



據報導，近日，河北石家莊召開了“石家莊牛肉板面公用品牌發布會”，將推廣使用“石家莊牛肉板面”這一品牌，引起餐飲行業注意。石家莊地方主官就培育本地知名餐飲品牌，增強石家莊市餐飲業影響力和知名度，與8位企業家代表進行面對面的座談交流。



一地發布公用品牌，本不是太能引起關注的事件。現如今，地方公用品牌不勝枚舉，特別是農產品領域，就有如盤錦大米、安溪鐵觀音、庫爾勒香梨、福安巨峰等大量公用品牌；在餐飲行業，也有如沙縣小吃、齊齊哈爾烤肉等公用品牌。由此能夠看出，“地名＋產品”的公用品牌名稱，對於一地農產品的推廣，助力區域經濟發展，有著很大的幫助。



石家莊本土特色美食是“安徽牛肉板面”，這是留存在廣大民眾心中已久的基礎認知。《國家人文歷史》雜誌曾刊文介紹稱，十幾年前，當石家莊還衹有兩條環線的時候，安徽牛肉板面店就超過2000家。而同時期，全國風頭最盛的蘭州拉面，在石家莊也不過1000餘家店。



從“安徽牛肉板面”到“石家莊牛肉板面”，這種“去安徽化”的舉措，讓石家莊推出公用品牌的行為引發了關注。作為火車拉來的城市，石家莊的城市發展必然是一個快速兼容並包的過程，也就使得各種各樣的舶來品能夠成為當地文化構成的一部分。一定意義上，板面在全國的知名度源於石家莊，而非板面發源地安徽太和。豐富一座城市的文化內涵，離不開飲食文化，讓牛肉板面與石家莊自身形成記憶，為本土美食正名，也是人之常情。