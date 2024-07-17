網評：建設高標準農田　夯實農業強國根基

中評社北京7月17日電／網評：惟改革創新者勝



來源：光明網 作者：羅賢宇（福建省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、福建農林大學馬克思主義學院副教授）



近日，國家統計局農村司解讀夏糧生產情況時通報，2024年我國夏糧獲得豐收，夏糧播種面積保持穩定，每公頃單產比上年增加135.4公斤，全國夏糧總產量14978萬噸（2996億斤），比2023年增加362.7萬噸（72.5億斤），增長2.5%。這一系列成績的取得離不開全國高標準農田建設的推進，為穩定全年糧食生產奠定了扎實基礎，也為全方位夯實農業強國根基提供了關鍵支撐。



強國必先強農，農強方能國強。持續推進高標準農田建設，是新時代發展農業領域新質生產力的生動體現，對於實現農業農村現代化、鄉村全面振興具有重要意義。黨的二十大報告提出：“全方位夯實糧食安全根基，全面落實糧食安全黨政同責，牢牢守住18億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，深入實施種業振興行動，強化農業科技和裝備支撐，健全種糧農民收益保障機制和主產區利益補償機制，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。”高標準農田建設，是保障糧食安全的基礎。推進高標準農田建設要打好制度、資金、管護、科技“組合拳”，為新時代新征程加快農業強國建設開拓新局面。



黨的十八屆三中全會以來，我國高度重視高標準農田建設，這一重要議題已經連續十餘年寫入中央一號文件。據統計，2018—2022年間共新建高標準農田4.56億畝，截至2023年年底，全國已累計建成高標準農田超過10億畝，建成了一大批旱澇保收、高產穩產的優質良田，有效破解人多地少水缺的資源制約瓶頸。同時，我國致力於構建集中統一高效的農田建設管理新體制，從實施全國高標準農田建設總體規劃到國務院辦公廳印發《關於切實加強高標準農田建設提升國家糧食安全保障能力的意見》，再到發布《全國高標準農田建設規劃（2021—2030年）》《高標準農田建設通則》等，這一系列制度設計為高標準農田建設明確了方向、目標、路徑，徹底改變了農田建設領域“五牛治田”的局面，守住了耕地紅線，防止了耕地“非農化”“非糧化”，為統籌抓好高標準農田建設工作奠定了堅實基礎。