中評社北京7月17日電／網評：堅持全面深化改革 持續增進民生福祉



來源：光明網 作者：趙忠（中國人民大學勞動人事學院院長、教授）



新時代以來，波瀾壯闊的改革實踐為增進民生福祉、培厚生活底蘊增加更多鮮明色彩。近年來，一系列普惠民生的舉措形成合力，為構建美好生活添磚加瓦：戶籍制度改革深入推進，新型城鎮化建設和鄉村全面振興活力奔湧；收入分配制度改革穩步推進，“蛋糕”做大更能切好，為百姓托舉穩穩的幸福；“春風行動”挖掘崗位資源、優化服務方式，讓就業“春風”吹進群眾心坎裡，寫下暖心的民生答卷……



習近平總書記深刻指出，我們黨推進全面深化改革的根本目的，就是要促進社會公平正義，讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，全面深化改革始終把滿足人民對美好生活的新期待作為出發點和落腳點。通過健全完善民生領域的體制機制，提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。統籌效率與公平，盡力而為、量力而行，在高質量發展中增進民生福祉。協調“兩個文明”，實現共同富裕，在物質富足、精神富有的過程中向中國式現代化邁進。



深化民生領域改革，統籌“破與立”的關係。促進社會公平正義，離不開民生領域的制度建設，任何制度的建立，都與當時的時代背景密不可分，伴隨社會變遷，相應制度也亟待與時俱進、深入完善。推動民生改革應關注“破”的問題，這要求聚焦群眾反映強烈的突出情況，通過制度改革進一步破除深層次阻礙；滿足民心所盼，就該在“立”上下功夫，以制度創新和供給增進人民群眾的民生福祉，做到老百姓關心什麼、期盼什麼，改革就要抓住什麼、推進什麼。黨的十八大以來，我國社會保障體系建設進入快車道，建成了世界上規模最大的社會保障體系和醫療衛生體系。《關於整合城鄉居民基本醫療保險制度的意見》《關於建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度的通知》等文件的出台，讓“為群眾減負擔、讓居民有‘醫’靠”有了政策保障。比如，戶籍制度是我國社會領域重要的制度，從中央到地方都在不斷改革，使之更適應我國社會經濟發展的需要。2023年，浙江省印發《關於高質量推進戶籍制度改革的通知》，對傳統的戶籍制度進行改革，加快推進以人為核心的新型城鎮化，實行以經常居住地登記戶口制度，方便了流動人口的落戶、就醫和子女上學等。總之，在破解改革阻礙時，注重立足長遠、為民謀利，尋求最大公約數，以務實管用、可行有效的改革舉措，實現好、維護好、發展好人民群眾的根本利益。