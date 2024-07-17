網評：“大農機”為“大農業”插上騰飛翅膀

中評社北京7月17日電／網評：“大農機”為“大農業”插上騰飛的翅膀



來源：光明網 作者：李翠霞（黑龍江八一農墾大學校長、黑龍江省中國特色社會主義理論體系研究中心特聘研究員）



盛夏龍江，綠野遍地，風光漣漪，勃勃生機，空氣中彌漫著醉人的清香。仰望萬畝稻田上空，一架架載有水稻潛葉蠅防治藥劑的無人機，按照設定好的航線規劃，精準飛防，無縫覆蓋，大大提高了植保質量和效果，促使夏管工作更加科學化、精準化、生態化。在新一輪科技革命推動下，數字化、智能化技術已逐漸融入農業機械化進程之中，“大農機”正在為“大農業”插上騰飛的翅膀。從傳統的“鎬鋤鐮犁”到如今的“金戈鐵馬”，從昔日的“人畜勞作”到現在的“無人農場”，從以往的“面朝黃土背朝天”變為當下的“面朝屏幕背靠數據”，農機裝備已成為科技追捧的時代寵兒。



“大農機”已經成為“大農業”的主力軍。“大農機”的“大”並不是指機械本身之大，而是指農機的種類多、動力強、科技含量足、服務範圍廣、功能強大等。農機進步的一小步，往往是農業發展的一大步。2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察時強調，“把發展農業科技放在更加突出的位置”“配套推廣先進適用科技和高端農機裝備”。黨的十八屆三中全會以來，在全面深化改革、推進中國式現代化的進程中，黨中央、國務院高度重視農機裝備的研製與推廣，連續多年將加強農機裝備研發應用寫入中央一號文件。截至2023年年末，我國農業機械總動力超過10.78億千瓦，農機裝備總量接近2億台（套），全國農作物耕種收綜合機械化率已超過73%，裝有北鬥定位作業終端的農機裝備達180萬台（套），助力糧食總產量再上新台階，達到13908.2億斤，連續9年穩定在1.3萬億斤以上，糧食單產每畝389.7公斤，比上年增長0.8%。糧食總產量比上年增長1.3%。



領跑在科技前沿的農機裝備正悄然改變著傳統農業生產方式。2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察期間首次提出“新質生產力”一詞，並指出“整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力”。農機裝備革新、升級與推廣應用的過程，就是新質生產力改造傳統農業的過程。農機裝備解放了勞動力，提高了勞動生產率。以打藥為例，採用無人機植保1人1.5小時可完成300畝水稻田的農藥噴灑，同等地數採取人工打藥至少需要4人7天才可完成，不僅耗費體力，還拉長了田間管理戰線。農機裝備本質上就是先進的勞動資料，提高了農業生產效率。據北大荒集團建三江分公司勝利農場負責人介紹，一台國產新款拖拉機作業效率較普通機型提高20%，綜合燃油消耗低10%，性能比肩國外進口，價格還占據優勢。智能農機裝備的加速推廣不僅解放了人的雙手，還保護了黑土地，提高了農業生態效率。根據監測數據顯示，實施保護性耕作可增加土壤蓄水量近20%，減少農田揚塵、水蝕、風蝕分別達35%、60%、80%左右，連續5年後，表層20厘米土壤有機質含量可提高約10%。